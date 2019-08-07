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: Kolay olmayacak

-Akhisarspor finali maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi. Galatasaray kaptanı , “Kağıt üzerinde kolay gözüküyor ama böyle maçları oynamak zordur” açıklamasını yaptı.

Kolay olmayacak
Süper Kupa maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi... Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, "Ortada bir kupa var ve onu almak istiyoruz. Bu bir hazırlık karşılaşması değil. Maçı çok ciddiye alıyoruz" ifadesini kullandı. Kaptan Selçuk İnan ise "Belki kağıt üzerinde kolay gözükebilir ama böyle finalleri oynamak her zaman zordur. Akhisar ile 3. finalimiz olacak. Onları da tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

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