Radamel Falcao transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Monaco ile pazarlıklarını sürdürüyor... Sarı- Kırmızılı yönetim, Kolombiyalı yıldıza parçalı formayı giydirmek için bütün m şartları zorluyor. Ancak ortaya çıkan büyük beklenti aynı zamanda endişe de yaratıyor.
- Spor
- 07.08.2019
- Gazete
Falcao baskısı! Galatasaray Falcao transfer için şartları sonuna kadar zorluyor
Modeste ve Alan transferlerinin gerçekleşmemesi sonrası taraftarlardan büyük tepki gören Sarı-Kırmızılı yönetim, Falcao konusunda benzer bir endişe yaşıyor... Oluşan büyük beklenti yönetim üzerinde baskı oluşturuyor.
Radamel Falcao transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Monaco ile pazarlıklarını sürdürüyor... Sarı- Kırmızılı yönetim, Kolombiyalı yıldıza parçalı formayı giydirmek için bütün m şartları zorluyor. Ancak ortaya çıkan büyük beklenti aynı zamanda endişe de yaratıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.