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Falcao baskısı! Falcao için şartları sonuna kadar zorluyor

Modeste ve Alan lerinin gerçekleşmemesi sonrası taraftarlardan büyük tepki gören Sarı-Kırmızılı yönetim, Falcao konusunda benzer bir endişe yaşıyor... Oluşan büyük beklenti yönetim üzerinde baskı oluşturuyor.



Radamel Falcao transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Monaco ile pazarlıklarını sürdürüyor... Sarı- Kırmızılı yönetim, Kolombiyalı yıldıza parçalı formayı giydirmek için bütün m şartları zorluyor. Ancak ortaya çıkan büyük beklenti aynı zamanda endişe de yaratıyor.

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