Başakşehir Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak? Avrupa kupalarında 19. maçına çıkmaya hazırlanan Başakşehir, yeni sezon öncesinde zorlu sınava çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos'u evinde konuk edecek Başakşehir'in maç detayları belli oldu. Peki, Başakşehir Olympiakos maçı hangi kanalda? 2019 Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

BAŞAKŞEHİR - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Başakşehir - Olympiakos'u evinde konuk edecek. Başakşehir - Olympiakos maçı 7 Ağustos 2019 tarihinde saat 20.45'te başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.