Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda? Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni transferleriyle sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında İtalyan temsilcisi Cagliari ile mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Cagliari karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.