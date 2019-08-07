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  • 07.08.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 11:24

maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2019 FB hazırlık maçı ne zaman oynanacak?

ile , yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala, hazırlık maçında Fenerbahçe İtalyan temsilcisi Cagliari'yi konuk edecek. Sarı-Laciverliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak taraftarı önünden mutlu ayrılmak istiyor. Peki, hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Cagliari maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda? Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni transferleriyle sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında İtalyan temsilcisi Cagliari ile mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Cagliari karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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