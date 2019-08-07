Galatasaray - Akhisarspor maçı için geri sayım başladı. TFF Süper Kupa'da heyecan başlıyor. 2019 yılında iki kupa ile taraftarını mutlu eden Galatasaray'da hedef kupayı üçlemek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray, Süper Kupa finali maçına hazır. Peki, Galatasaray - Akhisarspor maçı hangi kanalda? TFF Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - AKHİSARSPOR SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Akhisarspor maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda maç, saat 21.30'da başlayacak."