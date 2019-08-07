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  • 07.08.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 11:34

maçı hangi kanalda? 2019 TFF Süper Kupa final maçı saat kaçta, ne zaman?

ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. 2019 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak iki kupayı müzesine götüren Galatasaray'ın hedefi üçüncü kupayı kazanmak. Peki, Galatasaray - Akhisarspor maçı hangi kanalda? TFF Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray - Akhisarspor maçı için geri sayım başladı. TFF Süper Kupa'da heyecan başlıyor. 2019 yılında iki kupa ile taraftarını mutlu eden Galatasaray'da hedef kupayı üçlemek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray, Süper Kupa finali maçına hazır. Peki, Galatasaray - Akhisarspor maçı hangi kanalda? TFF Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - AKHİSARSPOR SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Akhisarspor maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda maç, saat 21.30'da başlayacak."

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