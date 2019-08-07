Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Premier Lig'den sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'da İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın, bir süredir Londra bu transfer için çalışma yürüttüğü iddia edildi.