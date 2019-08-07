Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Premier Lig'den sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'da İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın, bir süredir Londra bu transfer için çalışma yürüttüğü iddia edildi.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Premier Lig'den sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'da İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın, bir süredir Londra bu transfer için çalışma yürüttüğü iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.