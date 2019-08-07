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  • 07.08.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 12:00

Elneny transferini bitirdi | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Orta saha arayışlarını sürdüren , 'in Mısırlı orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Kulübü Arsenal ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda da anlaşan Galatasaray'ın transferi birkaç gün içinde resmen açıklaması bekleniyor.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Premier Lig'den sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'da İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın, bir süredir Londra bu transfer için çalışma yürüttüğü iddia edildi.

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