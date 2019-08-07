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hiç hız kesmiyor

Fener’in hocası , takımına dün yaklaşık 2 saat süren bir çalışma yaptırdı

Ersun Yanal hiç hız kesmiyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma yaptı.

SAKATLAR AYRI ÇALIŞTI
Bugün oynanacak Cagliari maçı nedeniyle günü tek idmanla geçiren Fenerbahçe'de yüksek tempo dikkat çekti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Tolga, Tolgay ve Serdar çalışmaları takımdan ayrı olarak sürdürdüler.

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