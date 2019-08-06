Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 06.08.2019 23:03
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 23:03

'tan flaş atağı! ve 'le anlaşmaya varıldı

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren , 'dan kaleci ve sol bek ile anlaşmaya vardı. Yapılacak görüşmelerin ardından resmi açıklamayla transferler duyurulacak.

Beşiktaş'tan iki transfer birden!

, lu ve 'ı kadrosuna kattı.

DHA'nın haberine göre; kadrosuna bir sol bek ve kaleci katmak isteyen siyah-beyazlılar Bursasporlu iki futbolcu ile söz kesti. Umut Meraş ve Muhammed Şengezer ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, iki oyuncunun i için Bursaspor'u da ikna etti. Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'tan flaş transfer atağı! Umut Meraş ve Muhammed Şengezer'le anlaşmaya varıldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri