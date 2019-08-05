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  • 06.08.2019 02:14
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 02:14

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Kupa finali

2018-2019 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Kupa finali öncesinde futbolseverler maçı hakkında araştırma yapıyor. Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusu merakla araştırılan soruların başında bulunuyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Akhisarspor maçına dair detaylar...

Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Kupa final karşılaşmasında Galatasaray ile Akhisarspor mücadele edecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip edecek olan futbolseverler Süper Kupa finali hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda arama motorlarında Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusu çok araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Akhisarspor maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Kupa final karşılaşması Galatasaray Akhisarspor karşılaşması, 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Maç ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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