Süper Kupa final karşılaşmasında Galatasaray ile Akhisarspor mücadele edecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip edecek olan futbolseverler Süper Kupa finali hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda arama motorlarında Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusu çok araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Akhisarspor maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Kupa final karşılaşması Galatasaray Akhisarspor karşılaşması, 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Maç ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.