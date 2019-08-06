Galatasaray Akhisarspor maçı saat kaçta? 2018-2019 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa'nın başlangıç saati ile ilgili TFF'den açıklama geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Galatasaray - Akhisarspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? TFF Süper Kupa ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor mücadele edecek. Galatasaray - Akhisarspor maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda maç, saat 21.30'da başlayacak."