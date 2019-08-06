Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve yeni sezon öncesi kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen ve temaslarını bu doğrtultuda sıklaştıran Beşiktaş'ta, golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın Lecce'ye transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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