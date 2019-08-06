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  • 06.08.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 20:00

Son dakika haberleri... 'ın transferinde flaş gelişme!

hazırlıklarını sürdüren 'ta hareketliliği sürüyor. 2019-2020 sezonuna şampiyonluk hedefiyle girecek olan siyah beyazlı kulüpte geçtiğimiz haftalarda birinci kaptanlığa getirilen tecrübeli golcü 'ın İtalyan ekibi 'ye transferine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve yeni sezon öncesi kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen ve temaslarını bu doğrtultuda sıklaştıran Beşiktaş'ta, golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın Lecce'ye transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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