Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferleriyle ilgili şok sözler Spor Toto Süper Lig'de takımların yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer temaslarını sürdürüyor. İki ezeli rakip Vedat Muriç ve Deniz Türüç gibi isimlerin transferlerinde karşı karşıya gelirken Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili son dakika yorumlarında bulundu.

Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu kez başarılı olmak isteyen Galatasaray ve yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, iki ezeli rakibin tranfer gündemini ntvspor.net'te değerlendirdi ve çarpıcı tespitlerde bulundu. HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

5

6

TÜM MANŞETLER