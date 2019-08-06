Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferleriyle ilgili şok sözler

Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu kez başarılı olmak isteyen Galatasaray ve yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, iki ezeli rakibin tranfer gündemini ntvspor.net'te değerlendirdi ve çarpıcı tespitlerde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.