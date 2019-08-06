Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz İstanbul'a geldi.
İspanyol ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoper, Barcelona uçağıyla 17.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Ruiz, havalimanında kendisini karşılayan basın mensuplarına kartal pozu verdi.
Az sayıda taraftarın karşıladığı Victor Ruiz, kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.
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