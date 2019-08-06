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  • 06.08.2019 17:44
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 18:34

'ın yeni transferi İstanbul'da

Son dakika haberine göre 'ın anlaşmaya vardığı İspanyol defans oyuncusu İstanbul'a geldi. Son olarak La Liga ekiplerinden Villareal'de top koşturan yıldız oyuncunun Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

'ın anlaşmaya vardığı İspanyol defans oyuncusu İstanbul'a geldi.

İspanyol ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoper, Barcelona uçağıyla 17.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Ruiz, havalimanında kendisini karşılayan basın mensuplarına kartal pozu verdi.

Az sayıda taraftarın karşıladığı Victor Ruiz, kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.

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