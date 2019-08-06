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  • 06.08.2019 13:20
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 13:20

Alman kaleci 'un sakatlandığını duyurdu

Şanssızlıklar 'ın yakasını bırakmıyor. Sessiz bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ta Alman kaleci sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada Karius'un, sol üst baldırında zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! O da sakatlandı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'ta her gün yeni bir sakatlık haberi gelmeye devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda son kötü haber 'tan geldi. Alman kalecinin sol üst baldırında zorlanma tespit edildi.

Karius'un sahalardan bir ay uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş'ta daha önce Necip Uysal, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Gary Medel, Atiba ve Enzo Roco da sakatlanmıştı.

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