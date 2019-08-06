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  • 06.08.2019 14:49
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 14:49

'ın eski yıldızı Onyekuru'nun yeni adresi oldu

Geçtiğimiz yıl 'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan 'nun yeni rotası Fransa oldu. 'ın ile anlaşmaya varmasının ardından yıldız futbolcunun önümüzdeki yıl Fransa'da forma giyeceği belirtildi.

Galatasaray'ın eski yıldızının yeni adresi belli oldu

'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu.

ve kulüpleri 'nun transferi konusunda yaklaşık 13 milyon euroya anlaşmaya vardı.

RMC t'un haberine göre; Transferin tamamlanabilmesi için tek engel Nijeryalı oyuncunun vize problemi... Bu sorun çözüldüğünde resmi imzalar atılacak ve Onyekuru, 13 milyon euro bonservis karşılığında Monaco'nun oyuncusu olacak.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki yıldız, ligde 14 gol, 5 asistle oynamıştı.

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