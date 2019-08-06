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  • 06.08.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 16:17

'den 3 bomba birden | Fenerbahçe son dakika transfer i

'nin transfer çalışmalarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip imza aşamasına getirdiği 3 transfer için beklemeye geçti. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olan Aleksandar Kolarov, Zanka ve transferlerindeki flaş gelişmeler...

Fenerbahçe istediği an bitirebileceği transferler için beklemede... Sarı lacivertliler elde kalan 8 milyon Euro'luk bonservis bütçesiyle Kolarov, Zanka, Schneiderlin'in yanı sıra bir stoper ve bir hücum oyuncusu takviyesi yapmayı planlıyor. Bu nedenle fiyatların düşmesini bekleyen yönetim, bu üç oyuncunun transferinde de acele etmeden doğru fiyatı yakalamayı hedefliyor.

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