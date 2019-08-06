Fenerbahçe istediği an bitirebileceği transferler için beklemede... Sarı lacivertliler elde kalan 8 milyon Euro'luk bonservis bütçesiyle Kolarov, Zanka, Schneiderlin'in yanı sıra bir stoper ve bir hücum oyuncusu takviyesi yapmayı planlıyor. Bu nedenle fiyatların düşmesini bekleyen yönetim, bu üç oyuncunun transferinde de acele etmeden doğru fiyatı yakalamayı hedefliyor.