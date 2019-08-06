Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti. Ersun Yanal yönetimindeki günün ilk antrenmanı koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Akşam saatlerinde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
CAGLİARİ BİLETLERİ SATIŞTA
Çarşamba günü saat 20.30'da İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçe'de bu maçın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 20 TL ile öğrenci tribünü ve 54 TL ile Migros Spor Toto tribünü oldu.
HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM
F.Bahçeli Deniz Türüç Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe teklif yaptığında, benim için karar vermesi kolay oldu. Hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
HEDEFİ G.SARAY DERBİSİ
Tedavisi Almanya'da devam eden Hasan Ali Kaldırım, 6. haftadaki Galatasaray derbisi ile sahalara dönmeyi hedeflediğini söyledi.
CAGLİARİ BİLETLERİ SATIŞTA
Çarşamba günü saat 20.30'da İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçe'de bu maçın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 20 TL ile öğrenci tribünü ve 54 TL ile Migros Spor Toto tribünü oldu.
HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM
F.Bahçeli Deniz Türüç Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe teklif yaptığında, benim için karar vermesi kolay oldu. Hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
HEDEFİ G.SARAY DERBİSİ
Tedavisi Almanya'da devam eden Hasan Ali Kaldırım, 6. haftadaki Galatasaray derbisi ile sahalara dönmeyi hedeflediğini söyledi.
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