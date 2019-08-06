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'de yine çifte mesai

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren dün çift antrenman yaptı... Çalışmaların çoğu taktik ağırlıklıydı.

Yine çifte mesai
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti. yönetimindeki günün ilk antrenmanı koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Akşam saatlerinde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

CAGLİARİ BİLETLERİ SATIŞTA
Çarşamba günü saat 20.30'da İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçe'de bu maçın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 20 TL ile öğrenci tribünü ve 54 TL ile Migros tribünü oldu.

HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM
F.Bahçeli Deniz Türüç Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, " teklif yaptığında, benim için karar vermesi kolay oldu. Hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

HEDEFİ G.SARAY DERBİSİ
Tedavisi 'da devam eden , 6. haftadaki Galatasaray derbisi ile sahalara dönmeyi hedeflediğini söyledi.

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