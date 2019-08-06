EURO

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sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürendaha önce hem kulübühem de kendisiyle anlaşma sağladığıstoperiçin geri sayıma başladı.transferin son günü olantarihini beklediği bildirildi.eğertakımlarındanbiri ile anlaşmasağlayamazsayıllıksözleşme içingelecek.için kulübümilyoncivarında paraödenecek.sezondurforması formasıgiyendüzenli olarakgörev yapıyor.milli takımdaile birlikte savunmanıngöbeğindeforma giyiyor.1.91 boyunda olanen dikkat çeken özelliği çabukluğu. Dezavantajı ise zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşaması.