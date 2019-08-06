Yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe daha önce hem kulübü Hudderfield hem de kendisiyle anlaşma sağladığı Danimarkalı stoper Zanka için geri sayıma başladı. Zanka'nın İngiltere'de transferin son günü olan 8 Ağustos tarihini beklediği bildirildi.
KULÜBÜNE 3 MİLYON EURO ÖDENECEK
Zanka eğer Premier Lig takımlarından biri ile anlaşma sağlayamazsa 3 yıllık sözleşme için İstanbul'a gelecek. Zanka için kulübü Huddersfield'a 3 milyon Euro civarında para ödenecek.
MİLLİ TAKIM'DA DİREKT OYNUYOR
2 sezondur Huddersfield forması forması giyen Zanka, düzenli olarak Danimarka Milli Takımı'nda görev yapıyor. Zanka milli takımda Kjaer ile birlikte savunmanın göbeğinde forma giyiyor.
ÇABUKLUĞU İLE DİKKAT ÇEKİYOR
1.91 boyunda olan Zanka'nın en dikkat çeken özelliği çabukluğu. Dezavantajı ise zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşaması.
KULÜBÜNE 3 MİLYON EURO ÖDENECEK
Zanka eğer Premier Lig takımlarından biri ile anlaşma sağlayamazsa 3 yıllık sözleşme için İstanbul'a gelecek. Zanka için kulübü Huddersfield'a 3 milyon Euro civarında para ödenecek.
MİLLİ TAKIM'DA DİREKT OYNUYOR
2 sezondur Huddersfield forması forması giyen Zanka, düzenli olarak Danimarka Milli Takımı'nda görev yapıyor. Zanka milli takımda Kjaer ile birlikte savunmanın göbeğinde forma giyiyor.
ÇABUKLUĞU İLE DİKKAT ÇEKİYOR
1.91 boyunda olan Zanka'nın en dikkat çeken özelliği çabukluğu. Dezavantajı ise zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşaması.
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