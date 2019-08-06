Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos karşısından galibiyet alarak rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Peki, Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

BAŞAKŞEHİR - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Başakşehir - Olympiakos'u evinde konuk edecek. Başakşehir - Olympiakos maçı 7 Ağustos 2019 tarihinde saat 20.45'te başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.