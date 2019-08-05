EVERTON

transfer taarruzageçentakviye istediğiön libero mevkisiiçin çalışmalarını ikiyönlü olarak sürdürüyor.bumevki içinoyuncuveiçintemas halinde. Bu ikisimdenbirine çubuklufoma giydirilecek.içinkulübünebedelsiz kiralamave futbolcununyıllık ücretinin tamamınıkarşılama teklifiniyaptı.gelenbu teklifi kabul etti.kurmaylarkararını bekliyor. Ön libero için diğeradayise durum biraz farklı.oyuncu için kiralama seçeneği yok.ilk tercini olanbonservisiaralığına çekilmeyeçalışılıyor. Oyuncunundagelmek istediği vebunu kulübüne ilettiğide öğrenildi.