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’de Fransız harekatı! ve Yann M'Vila için temaslar sürüyor...

, için Everton’a kiralama teklifini yaptı. İngiliz kulübü teklifi kabul etti. Fransız futbolcunun kararı bekleniyor. Fenerbahçe, Yann M'Vila için de Saint-Etienne ile temas halinde. Ancak Yanal'ın 1. tercihi olan M'Vila'da kiralama seçeneği yok. Bonservis pazarlıkları devam ediyor.

Fener’de Fransız harekatı
Yeniden transfer taarruza geçen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın takviye istediği ön libero mevkisi için çalışmalarını iki yönlü olarak sürdürüyor. Fenerbahçe bu mevki için 2 Fransız oyuncu Morgan Schneiderlin ve Yann M'Vila için temas halinde. Bu ikisimden birine çubuklu foma giydirilecek.

EVERTON TEKLİFİ KABUL ETTİ
Fenerbahçe, Schneiderlin için Everton kulübüne bedelsiz kiralama ve futbolcunun yıllık ücretinin tamamını karşılama teklifini yaptı. Everton, F.Bahçe'den gelen bu teklifi kabul etti.



SCHNEIDERLIN'İN KARARI ÖNEMLİ
Sarı-lacivertli kurmaylar Schneiderlin'in kararını bekliyor. Ön libero için diğer Fransız aday M'Vila'da ise durum biraz farklı. Saint-Etienne'li oyuncu için kiralama seçeneği yok.



YANAL'IN İLK TERCİHİ M'VILA
Ersun Yanal'ın ilk tercini olan Yann M'Vila'nın bonservisi 7-8 milyon Euro aralığına çekilmeye çalışılıyor. Oyuncunun da F.Bahçe'ye gelmek istediği ve bunu kulübüne ilettiği de öğrenildi.

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