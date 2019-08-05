Fenerbahçe - Cagliari maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in başlamasına iki hafta kaldı. Yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşmaya hazırlanan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Cagliari Calcio ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - CAGLİARİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe'nin resmi internet adresi üzerinden maç biletleri hakkında şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.



7 Ağustos Çarşamba günü 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın biletleri;

05.08.2019 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine, FB kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine (1 adet bilet),

06.08.2019 tarihi itibarıyla da genel satışa çıkacak.

Öğrenci biletleri sadece stat passolig gişeden satılacak.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden bugün saat 11.00'da yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.

Uygulanacak bilet fiyatları şu şekilde:

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ :20.00 TL

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ :54,00 TL

MİGROS ÜST H BLOK :109,00 TL

FENERIUM ÜST H-I BLOK :109,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :130,00 TL

FENERIUM ÜST–MARATON ÜST E BLOK :150,00 TL

FENERIUM ALT AVIS–MARATON ALT A-B-H-I BLOK :195,00 TL

FENERIUM ALT AVIS–MARATON ALT C-G BLOK :215,00 TL

FENERIUM ALT AVIS–MARATON ALT D-F BLOK :250,00 TL

MARATON ALT E BLOK :325,00 TL

FENERIUM ALT AVIS E BLOK :400,00 TL