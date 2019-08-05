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  • 05.08.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:49

'nin eski yıldızı Skrtel'in peşinde

Stoper arayışlarına devam eden , Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda rotasını 'e çevirdi. Tecrübeli futbolcunun ülke futbolunu tanıması ve bonservisinin olmaması bu transferi bir adım öne çıkardı.

Beşiktaş'ta stoper adayları ikiye indi.​ Vitor Hugo'nun Palmeiras'la anlaşması, Martins İndi'nin ise bonservisinin pahalı gelmesi üzerine rotayı Türkiye'ye çeviren Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel'i de transfer listesine ekledi. Herhangi bir takımla anlaşmayan 34 yaşındaki defans oyuncunun da Kartal'a gelmek istediği belirtildi.

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