Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan Medipol Başakşehir'in Olympiakos'u elemesi durumunda rakibi Krasnodar-Porto serisinin kazananı olacak. Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri ise henüz belli olmadı.
UEFA Avrupa Ligi'i 3. ön elem turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Trabzonspor Sparta Prag'ı, Medipol Başakşehir Olympiakos'u, Evkur Yeni Malatyaspor ise Partizan'ı elediği takdirde play-off oynamaya hak kazanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
GNK Dinamo / Ferencvárosi TC - NK Maribor / Rosenborg
CFR 1907 Cluj / Celtic FC - Slavia Prag
Young Boys - FK Crvena Zvezda / FC København
APOEL FC / Qarabag FK - PAOK FC / AFC Ajax
Başaksehir / Olympiacos - FC Krasnodar / FC Porto
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