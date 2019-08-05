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  • 05.08.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 13:24

Başakşehir, Trabzon ve 'un Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Ülkemizi bu yıl Avrupa'da temsil eden Başakşehir, Trabzon ve 'un rakipleri belli oluyor... Ülkemizi bu yıl 'nde temsil etmek için eleme oynayan Başakşehir, Olympiakos'u elemesi durumunda Krasnodar-Porto serisinin galibi ile oynayacak.

Avrupa'daki rakipler belli oluyor

Futbolda ve 'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan 'in Olympiakos'u elemesi durumunda rakibi Krasnodar-Porto serisinin kazananı olacak. Avrupa Ligi'nde Trabzon ve 'un rakipleri ise henüz belli olmadı.

UEFA Avrupa Ligi'i 3. ön elem turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Sparta Prag'ı, Medipol Başakşehir Olympiakos'u, Evkur Yeni Malatyaspor ise Partizan'ı elediği takdirde play-off oynamaya hak kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
GNK Dinamo / Ferencvárosi TC - NK Maribor / Rosenborg
CFR 1907 Cluj / Celtic FC - Slavia Prag
Young Boys - FK Crvena Zvezda / FC København
APOEL FC / Qarabag FK - PAOK FC / AFC Ajax
Başaksehir / Olympiacos - FC Krasnodar / FC Porto

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