Liverpool - Chelsea maçı hangi kanalda? Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İngiliz ekiplerinin mücadelesine sahne olacak Vodafone Park'ta hazırlıklar devam ediyor. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Süper Kupa finali hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Süper Kupa için geri sayım başladı. Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa maçı 14 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de başlayacak.

UEFA Süper Kupa maçı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi kupasının sahibi arasında oynanıyor.