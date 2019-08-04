Beşiktaş İtalya'nın Serie A ekiplerinden Brescia ile karşı kaşıya geldi. Aynı zamanda Avusturya'daki son hazırlık maçını da gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI

Siyah-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:

Beşikjtaş 2-1 Pendikspor

Beşiktaş 7-1 Kocaelispor

Beşiktaş 0-2 Eibar

Beşiktaş 0-0 Apollon Larisas

Beşiktaş 0-2 Udinese

SON 3 MAÇTA GOL BULAMADI!

Beşiktaş hazırlık maçında Eibar, Apollo Larisas ve Udinese ile oynadığı son 3 maçta gol bulamadı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki antrenmanda, son olarak Udinese karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas organizasyonları ve 5'e 2 çalışması ile antrenmana devam etti. Çalışma, yarı sahada yapılan çift devreli maç ile sona erdi.

Beşiktaş'ın sağanak yağış altında gerçekleşen idmanını, yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil ve Melih Aydoğdu da izledi.