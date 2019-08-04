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  • 04.08.2019 23:21
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 23:21

Milli takım, 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci oldu | : 57 - : 53 Maç sonucu

'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde 'ya 57-53 yenilen , organizasyonu ikinci tamamladı.

Milliler sonunu getiremedi!

'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde 'ya 57-53 yenilen , organizasyonu ikinci tamamladı.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi.

Nea Ionia Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 31-23 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan milli takım, üçüncü periyotta yakaladığı 13 sayılık üstünlüğü koruyamadı. Ay-yıldızlılar, aradaki farkın kapanmasına engel olamasa da son çeyreğe 43-42 önde girdi.

Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Sayı üretmekte zorlanan ve basit hatalar yapan milli takım karşısında son bölümde kritik basketler bulan İspanya, müsabakayı 57-53 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, bu sonuçla 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 4. defa ikincilikle yetindi. İspanya ise organizasyondaki 4. şampiyonluğuna ulaştı.

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