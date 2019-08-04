Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
KAP'a yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.
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