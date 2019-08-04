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  • 04.08.2019 13:44
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 13:45

Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi

Uzun bir süredir forvet arayışı devam eden Trabzonspor, nihayet mutlu sona ulaştı. Ünal Karaman yönetimindeki bordo-mavili ekip geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelen Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.

Trabzonspor forvetini buldu! Resmen açıklandı

Trabzonspor, Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

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