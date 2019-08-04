Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Fransız ekibi Monaco'ya transfer oluyor. Fransızlar, Everton'a 15 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Fransız ekibi Monaco'ya transfer oluyor. Fransızlar, Everton'a 15 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.
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