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Henry Onyekuru 15 milyon ’ya ’ya

Geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, ekibi 'ya transfer oluyor. Fransızlar, Everton'a 15 milyon bonservis ücreti ödeyecek.

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