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Aslan’ın gözü Bakayoko’da! Tiemoue Bakayoko için teklif yaptı

, 'nin yanına süper bir takviye için harekete geçti. 'nin kadroda düşünmediği Tiemoue Bakayoko için ekibine teklif yaptı.

Aslan’ın gözü Bakayoko’da
G.Saray Micheal Seri'nin yanına süper bir takviye için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Milan'da kiralık oynayan Bakayoko için 'nin kapısını çaldı. kulübüne bir yıllık kiralık teklifi sundu. Chelsea teklifi değerlendirmeye aldı.

​EVERTON DA İSTEDİ AMA OLMADI
Bakayoko'ya Everton'ın da 1 yıl kiralık teklifi yaptığı ortaya çıktı. Ancak İngiliz kulübüyle Fransız futbolcunun para konusunda anlaşamadığı belirlendi.



DROGBA YARDIM EDİYOR
Transferde G.Saray'ın 'dan yardım istediği ortaya çıktı. Fildişi kökenli olan Bakayoko'nun Chelsea'ye inde de yine Drogba'nın büyük rol oynadığı belirlendi.



HAFTAYA KESİNLİK KAZANACAK
Chelsea'nin bu sezon Bakayoko'yu kadroda düşünmediği vurgulanırken, Galatasaray'ın İngiliz kulübünden ve yıldız futbolcudan bu hafta yanıt beklediği ifade edildi.

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