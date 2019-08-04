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evinde kükredi!

Sarı-Kırmızılılar, hazırlık maçında 11’de ve 62’de Donk ile iki farkı yakaladı... Yunan ekibi tek golünü 90+2’de Konan ile buldu.

Aslan evinde kükredi!
Galatasaray yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Yunan ekibi Panathinaikos'u evinde 2-1'lik skorla mağlup etti.

ADEM AFFETMEDİ
Cimbom, oldukça sert geçen maçın hemen başında Adem Büyük ile öne geçti. Tecrübeli oyuncu 10. dakikada kale önünden yaptığı vuruşla tabelayı değiştirdi. İlk yarı Aslan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MARIANO ATTIRDI
İkinci yarıya da Galatasaray etkili başladı. 62'de Mariano'nun ortasına kale dibinde kafayla dokunan Donk takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın kapanış golü ise Panathinaikos'tan geldi. Ani gelişen atakta topu kafayla ağlara gönderen Konan maçın skorunu belirledi.



EMRE COŞTURDU
'da yeni transferler dün başarılı bir performans sergiledi. Adem Büyük, Seri ve Emre Mor göze batan isimlerdi. Emre Mor, Michael Seri'nin yerine oyuna dahil oldu. Taraftarlar onun topu her ayağına alışında adeta kendinden geçti.

JIMMY DURMAZ SAKATLANDI
PANATHINAIKOS maçında çok iyi futbol sergileyen Jimmy Durmaz, yapılan sert fauller sonrası sakatlandı. Maç boyunca çok sayıda faule maruz kalan yıldız oyuncu 53'te yerini Yunus Akgün'e bıraktı.

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