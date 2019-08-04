Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması

Dün yapılan sabah antrenmanının ardından kampı takip eden basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Adalı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın enerjisinin çok pozitif olduğunu söylerken oyuncuların da genel havasından çok memnun kaldıklarını açıkladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme için konuşmaya başladıklarından itibaren gösterdiği enerjisini çok pozitif olarak değerlendiren Adalı "Abdullah Avcı gerçekten inanılmaz derecede pozitif bir insan. Çok pozitif bir kişilik. Hiçbir zaman olumsuz düşünmüyor. Mutlaka pozitif yönde değerlendiriyor her şeyi. Onun için takımdaki oyuncuların ve personelin mutluluğu daha önemli. Hatta kendisiyle yaptığımız görüşmede 'Gerekirse benim paramı sezon sonunda verin, ama futbolcuların ve personelin içerde alacağı kalmasın. Onların kafası rahat olsun' diye konuşmuştu. Biz de zaten Bankalar Birliği ile yaptığımz anlaşmadan sonra tüm alacakları ödedik ve şu anda futbolculara borcumuz da yok. İnanıyorum ki Abdullah hoca çok başarılı olacak. İstediği sistemi oynayacak futbolcu kalitesine sahip olduğunu her fırsatta söylüyor. Transferde de ısrarla istediği bir isim yok. Listemiz var, sadece bu listeden istemediği oyuncuyu söylüyor, biz de diğer oyuncularla görüşüyoruz" şeklinde konuştu.