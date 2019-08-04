Ali Koç’tan sponsorluk sözü aldık

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'ye sattıkları Vedat Muriç'ten bir sonraki satışta yüzde 15 pay alacaklarını belirtti. Kartal ayrıca "Başkan Ali Koç bize 500 bin Euro'luk sponsorluk sözü verdi. Yazılı bir şey değil. Ama bir sıkıntı çıkacağını tahmin etmem" dedi.
- Spor
- 04.08.2019
- Gazete
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