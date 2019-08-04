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’tan sponsorluk sözü aldık

Ali Koç’tan sponsorluk sözü aldık
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 'ye sattıkları Vedat Muriç'ten bir sonraki satışta yüzde 15 pay alacaklarını belirtti. ayrıca "Başkan bize 500 bin Euro'luk sponsorluk sözü verdi. Yazılı bir şey değil. Ama bir sıkıntı çıkacağını tahmin etmem" dedi.

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