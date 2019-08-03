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'un yeni golcüsü

Günlerdir Sturridge ine mesai harcayan Karadeniz Fırtınası, sürpriz bir hamle yaparak forması giyen 23 yaşındaki ile anlaşmaya vardı. Bir golcü daha alınacak.



Sturridge transferiyle zaman kaybeden Trabzon, dün sürpriz bir golcüyle anlaşmaya vardı. Fırtına, İngiliz ekibi Crystal Palace'ta forma giyen 23 yaşındaki Norveçli forvet Alexander Sörloth ile anlaştı. Transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

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