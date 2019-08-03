Sturridge transferiyle zaman kaybeden Trabzon, dün sürpriz bir golcüyle anlaşmaya vardı. Fırtına, İngiliz ekibi Crystal Palace'ta forma giyen 23 yaşındaki Norveçli forvet Alexander Sörloth ile anlaştı. Transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.
- Spor
- 03.08.2019
- Gazete
Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth
Günlerdir Sturridge transferine mesai harcayan Karadeniz Fırtınası, sürpriz bir hamle yaparak Crystal Palace forması giyen 23 yaşındaki Alexander Sörloth ile anlaşmaya vardı. Bir golcü daha alınacak.
Sturridge transferiyle zaman kaybeden Trabzon, dün sürpriz bir golcüyle anlaşmaya vardı. Fırtına, İngiliz ekibi Crystal Palace'ta forma giyen 23 yaşındaki Norveçli forvet Alexander Sörloth ile anlaştı. Transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.
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