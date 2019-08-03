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  • 03.08.2019 13:50
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 13:50

'ta sakatlık şoku! ve ...

Dün akşam Udinese ile oynanan hazırlık maçının ardından ayağında ağrı hisseden kontrol için hastaneye götürüldü. Durumu çekilecek MR'ın arından belli olacak yıldız oyununun sakatlığı teknik heyette endişeye neden oldu.

'ın Avusturya kampındaki 3'üncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynanan mücadele sonrası 'ın ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları arttı.

Bunun üzerine bu sabah Salzburg'da hastaneye götürülen milli futbolcunun durumu çekilecek MR ve yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

MEDEL DE TEDAVİ OLUYOR
Öte yandan yine dünkü maçta sakatlanarak oyundan çıkan 'in kasıklarında çekme olduğu öğrenilirken, futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün de 2 hafta forma giyemeyeceği belirtilmişti.

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