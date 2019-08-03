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Falcao'dan sonra bir forvet daha gelicek! İşte ’ın forvet planı

Yunan forvetin sözleşmesini feshetme yollarını arayan yönetim, iki genç yıldız adayı ile çok yakından ilgileniyor... ve Onuachu'yu listeye alan Cimbom, kaynak için Diagne'nin satışını bekliyor.

İşte Cimbom’un forvet planı
Sezonun başlamasına 2 hafta kala de büyük bir hareketlilik yaşayan Galatasaray forvet hattını baştan aşağıya değiştirecek. Diagne'nin yerine Radamel Falcao'yu almak için çalışan Sarı-Kırmızılılar, Mitroglou'nun sözleşmesini feshetmek için de büyük bir çaba harcıyor.



ÖNCE MITROGLOU GÖNDERİLECEK
Yönetim eğer Yunan futbolcuyu gönderebilirse bu bölgeye scout transferi yapmayı planlıyor. Listede Gent'li Roman Yaremchuk ve Midtjylland'ta oynayan Paul Onuachu bulunuyor.



​İKİ KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ
23 yaşındaki Ukraynalı Yaremchuk, Hasan Şaş tarafından da iki kez canlı olarak izlendi. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi olan genç yıldız, 1.91'lik boyu ve güçlü fiziği ile dikkatleri çekiyor.



​BASKETBOLCUYU ANDIRIYOR!
Nijeryalı Onuachu ise 2.01'lik boyuyla basketbolcuları anımsatıyor. Fiziğine rağmen çok teknik bir futbolcu olan 25 yaşındaki forvet ile birçok Avrupa kulübünün de ilgilendiği belirtiliyor.

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