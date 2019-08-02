Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Spor Toto Süper Lig için geri sayım başladı. Süper Lig'in başlamasına geri sayım başlarken futbolseverlerin merakla beklediği sorular yanıt buldu. TFF tarafından yeni sezon tarihinin duyurulmasının ardından maçların hangi kanalda yayınlanacağı da konuşulanlar arasında yer alıyordu. Günlerdir süren yayın krizinde mutlu sona ulaşıldı. Peki, Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2019 Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF, kulüpler ile beIN Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.