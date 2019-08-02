Son şampiyon Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı futbolcu Radamel Falcao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir hareket geldi.

Galatasaray'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi Radamel Falcao'nun her hareketi merakla takip ediliyor. Yıldız futbolcudan Galatasarayl taraftarını heyecanlandıran bir hareket geldi. Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı takibe aldı.