Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 02.08.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 17:02

Son dakika haberleri... Falcao'dan flaş hamle! taraftarını heyecanlandırdı...

Son şampiyon 'ın uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı futbolcu 'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir hareket geldi.

Falcao Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı!

Son şampiyon 'ın uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı futbolcu 'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir hareket geldi.

Galatasaray'ın gündeminin bir numaralı ismi Radamel Falcao'nun her hareketi merakla takip ediliyor. Yıldız futbolcudan Galatasarayl taraftarını heyecanlandıran bir hareket geldi. Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi 'yı takibe aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika transfer haberleri... Falcao'dan flaş hamle! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri