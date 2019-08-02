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  • 02.08.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 18:08

A elemelere galibiyetle başladı! : 3 - : 1 (MS)

A , 'na katılacak ülkelerin belirleneceği 'nde B Grubu'ndaki ilk maçında 'yı 3-1 mağlup etti.

Milliler ilk maçında Almanya'yı devirdi!
A , 'na katılacak ülkelerin belirleneceği 'nde B Grubu'ndaki ilk maçında 'yı 3-1 mağlup etti.

Grup müsabakalarına ev sahibi yapan ise Çekya'yı 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) yendi.

Milliler, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 10.00'da Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye: 3 - Almanya: 1
Salon: Beilun

Hakemler: Taghrid Khattab (), İbrahim Mohd Ahmed Al Naama (Katar)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Hande Baladin, (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım)

Almanya: Geerties, Poll, Lippmann, Schölzel, Hanke, Weitzel (Pogany, Drewniok, Kästner, Schwertmann)

Setler: 27-25, 25-20, 17-25, 25-20

Süre: 119 dakika (34, 26, 26, 33)

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