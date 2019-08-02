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  • 02.08.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 21:43

kimdir? ve hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor, Sporting Lizbon takımından Ivanildo 'i kiralık olarak transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Yaşanan bu gelişmenin ardından taraftarlar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ve hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı...

Jorge Mendes Fernandes kimdir?

Trabzonspor bir transferini daha KAP'a bildirdi. Trabzonspor, Sporting Lizbon'dan Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'i kiralık olarak transferi için görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bu nedenle Jorge Mendes Fernandes kimdir sorusu merakla araştırılıyor.

JORGE MENDES FERNANDES KİMDİR?

26 Mart 1996 yılında Portekiz'in Amadora kentinde dünyaya gelen Yeşil Burun Adaları asıllı Fernandes'in tam adı Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'dir.​

1,94 boyunda ve sol ayağını kullanan oyuncu stoper mevkisinde görev yapmaktadır.

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