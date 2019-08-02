Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Trabzonspor bir transferi daha KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Sporting Lizbon Kulübü'nden Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'i kiralık olarak transferi için görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

IVANILDO FERNANDES KİMDİR?

26 Mart 1996 yılında Portekiz'in Amadora kentinde dünyaya gelen Yeşil Burun Adaları asıllı Fernandes'in tam adı Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'dir.

1,94 boyunda ve sol ayağını kullanan oyuncu stoper mevkisinde görev yapmaktadır.

Futbola Portekiz'in Damaiense altyapısında başlayan oyuncu, Estrela Amadora ve Casa Pia takımlarının ardından 18 yaşında Sporting Lizbon'un altyapısına transfer olmuş ve ilk üç sezonunda rezerv takımlarda forma giymiştir.

20 Eylül 2015 yılında Spoting Lizbon'un ikinci takımı ile ilk profesyonel maçına çıkan oyuncu ilk golünü ise 2016 yılında Famalicao'ya attı.

Geçen sezon deneyim kazanması için Moreirense takımına kiralanan oyuncu burada 25 maça çıkarak 1 gol ve 1 asist kaydetmeyi başardı.

Milli Takım:

Portekiz U21 - 1 Maç

Portekiz U20 - 4 Maç

Portekiz U19 - 5 Maç