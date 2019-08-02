Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.



Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Süper Lig'de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.



Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi. Galatasaray dışında tüm kulüpler başkan düzeyinde toplantıya katıldı. Toplantıda, yayıncı kuruluşun taleplerinin görüşüldü.

TFF Başkanı Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Kulüplerimizin desteğiyle beIN SPORTS ile son görüşmeleri yaparak en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı açıklayacağız. Liglerin ertelenmesi veya geç başlaması gibi bir durum söz konusu değil. Biz beIN SPORTS ile yola devam edeceğimizi düşünüyoruz. Herkes meseleye olumlu yaklaşıyor. Ödemelerde de herhangi bir sorun görünmüyor. En kısa sürede kulüplerimize ödemelerini yapacağız."

Fikret Orman ise şu sözleri kullandı:

"beIN SPORTS ile yaşanan sorunu çözmesi için Kulüpler Birliği olarak TFF'ye yetki verdik. Sorunu çözeceklerine inanıyoruz. Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"