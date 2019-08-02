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Falcao’yu taraftar ikna etti

’ya iki tam sayfa ayıran gazetesi, “Monaco’da 5 bin taraftara karşı oynayan ‘’ın stadındaki müthiş atmosferi yaşamak için teklifi kabul etti. İmza çok yakın” dedi.

Falcao’yu taraftar ikna etti
Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı her geçen saat daha da artıyor... Sarı-Kırmızılılar in resmen sonuçlanmasını beklerken, basını da gelişmelere geniş yer ayırıyor. Falcao ile ilgili iki sayfalık haber yapan El Pais gazetesi, 33 yaşındaki golcünün neden Galatasaray'ı tercih ettiğini yazdı.

Falcao'nun 2013 yılında transfer olduğu Monaco'da 5 bin taraftara karşı oynadığını yazan El Pais, "El Tigre, Galatasaray'ın stadındaki müthiş atmosferi yaşamak istiyor. Taraftarların ona büyük ilgisi de aldığı kararda etkili oldu." dedi. Gazete transferin birkaç gün içinde resmen açıklanacağını da duyurdu.



YENGE ATEŞİ YAKTI!
Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, taraftarların 'Come to G.Saray' mesajlarını beğendi. Bu gelişme heyecan yarattı.



MONACO'DAN MÜJDE BEKLENİYOR
ve , Monaco ile görüşmeleri dün de sürdürdü. G.Saray'da herkes 'dan gelecek müjdeyi bekliyor.



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