Bugünkü
Takvim

Altay 11’e çok yakın

Real’den 5 gol yemesine rağmen iyi performans gösteren kale için 1 numaralı aday oldu...

Altay 11’e çok yakın
Fenerbahçe'de Audi Cup'a damgasını vuran isim kaleci Altay Bayındır oldu. Real Madrid karşısında 5 gol yemesine rağmen birçok pozisyonda İspanyol devine geçit vermeyen Altay için "Kaleyi Harun'dan alacak" yorumları yapıldı.

ZAYIF YÖNLERİ DE VAR
Başarılı file bekçisinin en önemli 2 zaafı ise ayağının topu oyuna sokuşta vasatı aşamaması ve kurtardığı bazı topları sektirmesi oldu. Genç kalecinin bu zaaflarının üzerine gidileceği ifade edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAltay 11’e çok yakın
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri