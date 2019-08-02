Altay 11’e çok yakın

Fenerbahçe'de Audi Cup'a damgasını vuran isim kaleci Altay Bayındır oldu. Real Madrid karşısında 5 gol yemesine rağmen birçok pozisyonda İspanyol devine geçit vermeyen Altay için "Kaleyi Harun'dan alacak" yorumları yapıldı.



ZAYIF YÖNLERİ DE VAR

Başarılı file bekçisinin en önemli 2 zaafı ise ayağının topu oyuna sokuşta vasatı aşamaması ve kurtardığı bazı topları sektirmesi oldu. Genç kalecinin bu zaaflarının üzerine gidileceği ifade edildi.



