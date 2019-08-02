Altay 11’e çok yakın

Fenerbahçe'de Audi Cup'a damgasını vuran isim kaleci Altay Bayındır oldu. Real Madrid karşısında 5 gol yemesine rağmen birçok pozisyonda İspanyol devine geçit vermeyen Altay için "Kaleyi Harun'dan alacak" yorumları yapıldı.
ZAYIF YÖNLERİ DE VAR
Başarılı file bekçisinin en önemli 2 zaafı ise ayağının topu oyuna sokuşta vasatı aşamaması ve kurtardığı bazı topları sektirmesi oldu. Genç kalecinin bu zaaflarının üzerine gidileceği ifade edildi.
ZAYIF YÖNLERİ DE VAR
Başarılı file bekçisinin en önemli 2 zaafı ise ayağının topu oyuna sokuşta vasatı aşamaması ve kurtardığı bazı topları sektirmesi oldu. Genç kalecinin bu zaaflarının üzerine gidileceği ifade edildi.
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