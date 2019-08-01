TFF Süper Kupa maçı ne zaman? 2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2019 Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesini götürmeyi başardı. Süper Kupa maçı Süper Lig ve ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonları arasında oynanıyor. Bu sezonki iki kupayı da Galatasaray müzesine götürdü. Bu nedenle Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşılaşacak. Peki, TFF Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 Galatasaray Akhisarspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan TFF Süper Kupa maçına geri sayım başladı. 2018-2019 Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile Süper Kupa'da mücadele edecek.

TFF'nin belirlediği takvime göre, Galatasaray - Akhisasrspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.