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  • 01.08.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 17:46

, 'nda 'yle karşılaşacak

Demir Grup  tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'nda bu yıl rakip olacak. Karşılaşma Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni 4 'nda oynanacak.

Sivasspor'un Cumhuriyet Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan , Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Kupada Demir Grup 'un rakibi olacak. Karşılaşma Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni 4 'nda oynanacak. Kupanın biletleri yarından itibaren Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önünde bulunan Passolig Kart gişelerinden satışa sunulacak.

KUPANIN TARİHİ
Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl Sivas'ta organize edilen Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75'inci yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlendi. İlk yıl kupayı Karadeniz temsilcisi kazandı. Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez de tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 9 kez müzesine götüren Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. Sivasspor en son 2018-2019 sezonunda Bursaspor'u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 sezonunda ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı 'un daveti üzerine Çeçenistan'ın Terek Grozni takımı ile Sivasspor, Ahmad Arena Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götüren ilk yabancı kulüp olma unvanına sahip olmuştu. Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenememişti.

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