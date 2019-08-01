Galatasaray-Akhisarspor maçı bilet fiyatları ne kadar? 2018-2019 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor Süper Kupa'da mücadele edecekler. Karşılaşmanın detayları belli oluyor. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa bilet fiyatları belli oldu mu? TFF Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar...

TFF SÜPER KUPA 2019 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmayı yakından takip etmek isteyen futbolseverler bilet için araştırmalara başladı. Ancak, biletlerin ne zaman satışa çıkacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. TFF tarafından tarih belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

GALATASARAY - AKHİSARSPOR TFF SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan TFF Süper Kupa maçına geri sayım başladı. 2018-2019 Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile Süper Kupa'da mücadele edecek.

TFF'nin belirlediği takvime göre, Galatasaray - Akhisasrspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.