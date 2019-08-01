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  • 01.08.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 18:58

formasını giydi!

sezonuna hızlı giriş yapan son şampiyon , ile görüşmelere başlandığını 'a bildirmişti. Genç yıldız Galatasaray formasını giydi.

Emre Mor formayı giydi!

sezonuna hızlı bir giriş yapan son şampiyon bir transferi daha bitirdi. ile görüşmelere başlandığını 'a bildirmişti. Genç yıldız Galatasaray formasını giydi. Emre Mor sırtına Galatasaray formasını geçirerek, başkan ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile poz verdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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