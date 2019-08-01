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’da Damat rüzgarı

D’S Damat’ın ’da kadın ve erkek milli takımlara sponsorluğu ile ilgili konuşan , “Ülkede yaratacağız” dedi...

Güney Afrika’da Damat rüzgarı
ORKA Holding'in global markası D'S Damat'ın Güney Afrika'nın kadın ve erkek milli futbol takımlarına giyim sponsoru olması ülkede tartışmaya sebep oldu.

HERKES ÇOK MEMNUN
Ancak federasyon ve futbolcular bu durumdan oldukça memnun... Tepkilere cevap veren Güney Afrika Futbol Derneği (SAFA) sözcüsü Dominic Chimhavi, "D'S Damat'ın profesyonelce yaklaşımlarından son dere memnunuz. Bu sponsorluk hem federasyonumuzu hem de oyuncularımızı çok mutlu etti" dedi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise, "Amacımız yalnızca markamızın bilinirliğini artırarak ürün satmak değil, aksine Güney Afrika'da imkanı yaratılmasına katkıda bulunmak" diye konuştu.

ANLAŞMA BÜYÜK SES GETİRDİ
G.Afrika'da Southern African Clothing & Textile Workers Union ve Proudly South Africa şirketleri anlaşmaya tepki gösterdi. Ancak futbolcular durumdan çok memnun

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