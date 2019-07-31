Tottenham-Bayern Münih maçı hangi kanalda? Audi Cup 2019 finalinde mücadele edecek Tottenham ile Bayern Münih'in heyecan dozu yüksek geçecek mücadelesi merakla bekleniyor. Bundesliga'nın favori takımlarından Bayern Münih, son yılların yükselen takımlarından Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti İngiltere temsilcisi Tottenham galibiyet parolasyıla sahaya çıkacaklar. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Audi Cup 2019 final maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

TOTTENHAM-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Audi Cup 2019 fnalinde Tottenham ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Tottenham - Bayern Münih maçı bugün Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.