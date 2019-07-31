Sarı-kırmızılıların günlerdir beklediği transfer müjdesi Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Birazdan Emre Mor transferiyle ilgili KAP açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak.

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Öte yandan Celta Vigo'ya yakın gazeteler, genç kanat oyuncusunun 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında sarı-kırmızılılara gittiğini duyururken, ayrıca 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu olduğunu belirtti. Emre Mor'u 10 Temmuz'da İstanbul'a getirip her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzaları attıramamıştı.

22 yaşındaki futbolcu 2017-2018 sezonu başında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.

Emre Mor İspanyol ekibinde iki sezonda 40 maçta forma giyerken, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.