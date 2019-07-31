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  • 31.07.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 13:46

Son dakika: 'dan açıklaması

Son dakika haberine göre İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Celta Vigo'da forma giyen transferiyle ilgili KAP'a bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların günlerdir beklediği transfer müjdesi Abdurrahim Albayrak'tan geldi. 'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Birazdan transferiyle ilgili KAP açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Öte yandan Celta Vigo'ya yakın gazeteler, genç kanat oyuncusunun 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında sarı-kırmızılılara gittiğini duyururken, ayrıca 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu olduğunu belirtti. Emre Mor'u 10 Temmuz'da İstanbul'a getirip her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzaları attıramamıştı.

22 yaşındaki futbolcu 2017-2018 sezonu başında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.

Emre Mor İspanyol ekibinde iki sezonda 40 maçta forma giyerken, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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